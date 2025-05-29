  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рафинья рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах за Барселону

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафинья рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах за Барселону

Испания

Постоянно появлялись слухи, что я ухожу, что я не подхожу для этого клуба (С)

Рафинья рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах за Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья откровенно рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах после перехода из "Лидса" в 2022 году.

"С тех пор, как я приехал, постоянно появлялись слухи, что я ухожу, что я не подхожу для этого клуба. Но я знал свои возможности. Я здесь не как подарок от кого-то. Я здесь благодаря своему труду и тому, что я делал в других клубах и с национальной сборной. Это не отсутствие уровня.

Но я в "Барсе", большом клубе, требовательном клубе, и если ты не даешь того, чего от тебя ожидают, то нормально, что тебя критикуют: говорят, что тебе лучше уйти, что у тебя нет уровня, чтобы играть в этой футболке... Но я знал, что я могу дать этому клубу. Я знал, что если я буду работать и результаты будут, люди изменят свое мнение. И именно это и произошло", - сказал футболист.

Добавим, что Рафинья в текущем сезоне сыграл 57 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 25 ассистов.

Читайте такжеВингер Барселоны близок к переходу в Монако
По теме
yellow-arrow
Легендарный экс-хавбек Барселоны: Ямаль – уникальный и особенный талант
yellow-arrow
Местная легенда. Атлетико может покинуть важный футболист
yellow-arrow
Итальянскому гранду предложили подписать талантливого нападающего Реала
Рафинья Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости