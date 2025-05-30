  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом

Испания

Дали понять это Хаби Алонсо

Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Реал" Мадрид четко дал понять Хаби Алонсо: подписание Ибраимы Конате этим летом не рассматривается. Тренер проявил серьезную заинтересованность во французском защитнике "Ливерпуля" как в части своего плана по усилению обороны, но высокая стоимость сделки разрушила любые шансы на ее реализацию.

Читайте такжеРеал Мадрид достиг принципиальной договоренности с еще одной трансферной целью

В руководстве клуба считают нецелесообразным платить около 70 миллионов евро за игрока, контракт которого завершается уже через год. Несмотря на то, что Конате провел блестящий сезон в составе "Ливерпуля", став ключевой фигурой в чемпионской кампании, на "Бернабеу" не готовы идти на такие расходы за футболиста, который, теоретически, может присоединиться к клубу на правах свободного агента в 2026 году.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Конате провел 42 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Украинец финишировал среди лучших бомбардиров третьего дивизиона Испании
yellow-arrow
Рафинья рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах за Барселону
yellow-arrow
Легендарный экс-хавбек Барселоны: Ямаль – уникальный и особенный талант
Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Ливерпуль Ибраима Конате
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости