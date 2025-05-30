Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом

Как сообщает издание Fichajes, "Реал" Мадрид четко дал понять Хаби Алонсо: подписание Ибраимы Конате этим летом не рассматривается. Тренер проявил серьезную заинтересованность во французском защитнике "Ливерпуля" как в части своего плана по усилению обороны, но высокая стоимость сделки разрушила любые шансы на ее реализацию.

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В руководстве клуба считают нецелесообразным платить около 70 миллионов евро за игрока, контракт которого завершается уже через год. Несмотря на то, что Конате провел блестящий сезон в составе "Ливерпуля", став ключевой фигурой в чемпионской кампании, на "Бернабеу" не готовы идти на такие расходы за футболиста, который, теоретически, может присоединиться к клубу на правах свободного агента в 2026 году.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Конате провел 42 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.