ПСЖ опережает Реал Мадрид в борьбе за аргентинского таланта

Мадридский "Реал" стремится подписать нового полузащитника, а также, возможно, еще одного нападающего – в случае, если Родриго Гоес покинет команду. В этом контексте хорошо позиционируется Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта". "Реал" давно следит за аргентинским талантом и, по имеющейся информации, клуб хочет оформить трансфер уже этим летом, когда игроку исполнится 18 лет.

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Однако пока шансы на трансфер в "Реал" остаются невысокими. Как передает Diario Sport, руководство мадридского клуба не готово выкладывать сумму, которую требует "Ривер Плейт", а это около 40 миллионов евро, согласно клаусуле в контракте юного игрока. К тому же, по информации источника, "Пари Сен-Жермен" серьезно заинтересован в подписании Мастантуоно и активно пытается оформить трансфер сразу после того, как игрок достигнет совершеннолетия в августе.

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Сейчас все выглядит так, что мадридский клуб не решится на трансфер, если "Ривер Плейт" не снизит свои финансовые требования, а этого в ближайшее время не ожидается. Покинет ли Мастантуоно "Ривер" уже этим летом – открытый вопрос.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 7 голов и 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.