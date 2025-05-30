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Еще один новичок из АПЛ. Реал подписал топового латераля
Достойный конкурент для Карвахаля
LIverpool FC via X
"Реал" объявил о переходе правого защитника Трента Александер-Арнольда.
Мадридский клуб достиг соглашения с "Ливерпулем" о досрочном подписании 26-летнего футболиста, чтобы задействовать его на клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня. По информации СМИ, сумма сделки составила 10 млн. евро.
Контракт Трента с "Реалом" рассчитан на шесть лет - с 1 июня 2025 года до 30 июня 2031 года.
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Александер-Арнольд - воспитанник "Ливерпуля". В составе "красных" Трент завоевал девять трофеев и провел 354 матча, в которых отличился 23 голами и 92 результативными передачами.
Ранее
???? #WelcomeTrent ???? pic.twitter.com/FkySMnU5cs— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2025
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