  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Еще один новичок из АПЛ. Реал подписал топового латераля

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один новичок из АПЛ. Реал подписал топового латераля

Испания
Обновлено

Достойный конкурент для Карвахаля

Еще один новичок из АПЛ. Реал подписал топового латераля

LIverpool FC via X

Новина українською

"Реал" объявил о переходе правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Мадридский клуб достиг соглашения с "Ливерпулем" о досрочном подписании 26-летнего футболиста, чтобы задействовать его на клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня. По информации СМИ, сумма сделки составила 10 млн. евро.

Контракт Трента с "Реалом" рассчитан на шесть лет - с 1 июня 2025 года до 30 июня 2031 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Александер-Арнольд - воспитанник "Ливерпуля". В составе "красных" Трент завоевал девять трофеев и провел 354 матча, в которых отличился 23 голами и 92 результативными передачами.

Ранее "сливочные" подписали центрбека "Борнмута" Дина Хейсена.

По теме
yellow-arrow
Реал определился с будущим своего полузащитника
yellow-arrow
ПСЖ опережает Реал Мадрид в борьбе за аргентинского таланта
yellow-arrow
Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом
Реал (Мадрид) Ливерпуль Ла Лига Трент Александер-Арнольд трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
30.05.2025 в 13:34
. Ще плюс Гейсен, Карерас, можливо Штілер і повернення Ніко Паса. Непогана така закупка в Переса намічається під Хабі Алонсо. Але ж Перес банкрот, так, монРЕАЛівський Алєнь ?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
30.05.2025 в 13:34
. Ще плюс Гейсен, Карерас, можливо Штілер і повернення Ніко Паса. Непогана така закупка в Переса намічається під Хабі Алонсо. Але ж Перес банкрот, так, монРЕАЛівський Алєнь ?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости