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Реал определился с будущим своего полузащитника

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Он останется

Реал определился с будущим своего полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" уже планирует свое будущее на короткую и среднюю перспективу – с мыслью о предстоящем Клубном Чемпионате мира и перестройке команды под руководством Хаби Алонсо. С уходом Луки Модрича и завершением карьеры Тони Крооса в прошлом сезоне, центр поля "сливочных" входит в новую эру. И в этой трансформации новый тренер считает Дани Себальоса одним из ключевых игроков.

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Несмотря на слухи, которые связывали андалусийца с возможным трансфером, Себальос продолжит выступать за мадридский клуб. Хаби Алонсо с первого дня четко дал понять: он хочет видеть его важной частью своего проекта. Как сообщает Mundo Deportivo, в рамках Клубного Чемпионата мира, который состоится этим летом в США, Дани Себальос будет иметь прекрасную возможность закрепиться как один из ключевых игроков нового "Реала".

Добавим, что в сезоне 2024/25 полузащитник провел 40 матчей за "Реал" во всех турнирах, отдав 2 ассиста. Его контракт со "сливочными" действует до 2027 года.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Дани Себальос
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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