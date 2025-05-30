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Известно, с кем Барселона сыграет в этом году за Кубок Гампера
Эту команду сейчас возглавляет экс-игрок сине-гранатовых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, с кем в этом году "Барселона" встретится в Кубке Гамера, который регулярно организовывает каталонский клуб.
Согласно информации от источников издания Diario SPORT, соперником команды Ханси Флика станет "Комо", который сейчас возглавляет Сеск Фабрегас — экс-игрок "Барселоны". Впервые за свою тренерскую карьеру 38-летний испанец может встретиться со своей бывшей командой.
Отмечается, что этот поединок, вероятно, состоится 10-го августа, после летнего тура "Барселоны" по Азии. Клуб имеет желание разыграть трофей на новом стадионе "Камп Ноу", а запасным вариантом является "Стадион Йохана Кройфа".
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Напомним, что в прошлом году "Барселона" проиграла "Монако" со счетом 3:0 в матче за Кубок Гампера, впервые с 2012 года потерпев поражение в этом товарищеском турнире.
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