Лидер Барселоны поделился своими мыслями о Ламине Ямале

"Барселона" завершила первый сезон под руководством Ханси Флика с тремя трофеями – немецкий тренер выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Она также прекрасно стартовала в летнее межсезонье, достигнув договоренности о продлении контракта со звездой команды Ламином Ямалем.

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И вот недавно лидер команды Рафинья высказался о талантливой молодежи "Барсы", в том числе и Ямале.

"Молодые игроки находятся здесь не случайно. Они имеют качество, но я всегда говорю им, что без тяжелого труда в футболе далеко не уйдешь. Нужно выкладываться на максимум и выполнять все, чего требует тренер. Что касается Ламина Ямаля, то у него нет потолка. Он может достичь всего, чего захочет. Я говорил с ним и четко ему это объяснил. Все зависит только от него. У него есть талант, самоотдача и правильное отношение к делу. То, что он творит на поле, говорит само за себя. Если он захочет дойти до вершины, то сделает это без проблем", – сказал Рафинья.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Ламин Ямаль сыграл в 55 матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.