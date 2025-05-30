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Барселона определилась с приоритетными целями на вратарскую позицию

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Однако изменения, вероятно, произойдут уже следующим летом

Барселона определилась с приоритетными целями на вратарскую позицию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" определилась с приоритетными целями на вратарскую позицию.

Как сообщает издание Diario SPORT, в 2026 году "сине-гранатовые" могут нацелиться на подписание Алекса Ремиро из "Реал Сосьедада", ведь следующим летом клаусула в его контракте, которая сейчас составляет 70 миллионов евро, существенно снизится. Сейчас руководство каталонского клуба ведет переговоры с Войцехом Щенсным о продлении сотрудничества до конца июня 2026 года, поэтому Ремиро может стать заменой для него.

В клубе рассматривают также других голкиперов, которые могут стать долгосрочной заменой для Марка-Андре Тер Штегена, поэтому в их списке находится 23-летний Люка Шевалье из "Лилля" и 24-летний Хоан Гарсия из "Эспаньола".

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В этом сезоне 30-летний Алекс Ремиро провел 16 "сухих" игр в 49 поединках за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. Его стоимость, по данным популярного портала Transfermarkt, оценивается на данный момент в 25 миллионов евро.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Марк-Андре тер Штеген Войцех Щенсны Лилль Эспаньол (Барселона) Хоан Гарсия
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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