"Барселона" определилась с приоритетными целями на вратарскую позицию.

Как сообщает издание Diario SPORT, в 2026 году "сине-гранатовые" могут нацелиться на подписание Алекса Ремиро из "Реал Сосьедада", ведь следующим летом клаусула в его контракте, которая сейчас составляет 70 миллионов евро, существенно снизится. Сейчас руководство каталонского клуба ведет переговоры с Войцехом Щенсным о продлении сотрудничества до конца июня 2026 года, поэтому Ремиро может стать заменой для него.

В клубе рассматривают также других голкиперов, которые могут стать долгосрочной заменой для Марка-Андре Тер Штегена, поэтому в их списке находится 23-летний Люка Шевалье из "Лилля" и 24-летний Хоан Гарсия из "Эспаньола".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 30-летний Алекс Ремиро провел 16 "сухих" игр в 49 поединках за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. Его стоимость, по данным популярного портала Transfermarkt, оценивается на данный момент в 25 миллионов евро.