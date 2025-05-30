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Тренер Барселоны: Ламин — гений, иначе его не описать
Флик подчеркнул важность упорных тренировок для поддержания высокого уровня
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о юном таланте команды — Ламине Ямале.
"Ламин — гений, иначе его не описать. Ему всего 17, но он уже годами играет как профессионал. Но мы должны защищать его, лелеять.
Чтобы поддерживать уровень Ламина в ближайшие годы, он должен упорно тренироваться и всегда быть психологически готовым. Он умный, но ему нужно работать. Я очень верю в него, и он окружен такими товарищами по команде, как Рафинья, которые ему помогают", - сказал Флик.
Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55 матчах за команду во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.
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