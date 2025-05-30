Тренер Барселоны: Ламин — гений, иначе его не описать

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о юном таланте команды — Ламине Ямале.

"Ламин — гений, иначе его не описать. Ему всего 17, но он уже годами играет как профессионал. Но мы должны защищать его, лелеять.

Чтобы поддерживать уровень Ламина в ближайшие годы, он должен упорно тренироваться и всегда быть психологически готовым. Он умный, но ему нужно работать. Я очень верю в него, и он окружен такими товарищами по команде, как Рафинья, которые ему помогают", - сказал Флик.