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Им интересовался Тоттенхэм. Перспективный полузащитник Бетиса согласился на переход в Атлетико

Испания

Мадридцы пытаются увести игрока из-под носа у "шпор"

Им интересовался Тоттенхэм. Перспективный полузащитник Бетиса согласился на переход в Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перспективный полузащитник "Бетиса", которым интересовался лондонский "Тоттенхэм", согласился на переход в "Атлетико".

Как сообщил журналист Николо Скира, между представителями мадридского "Атлетико" и Джонни Кардосо была достигнута принципиальная договоренность об условиях личного контракта, сроком до конца июня 2030 года. И теперь "матрасники" ведут переговоры с "Бетисом" относительно его полноценного подписания этим летом.

Отмечается, что лондонский "Тоттенхэм" продолжает следить за его ситуацией, поскольку они имеют приоритет над другими клубами относительно трансфера перспективного 23-летнего американца.

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В этом сезоне Джонни Кардосо провел 46 матчей за "Бетис", забив 4 гола и отдав один ассист. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Бетис (Севилья) Джонни Кардосо
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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