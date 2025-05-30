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Бетис стремится сохранить в своей команде арендованного у Манчестер Юнайтед вингера
Но есть определенные трудности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сохранение Антони является одним из приоритетов "Бетиса" этим летом, однако сделка выглядит сложной из-за финансовых аспектов.
По информации Marca, встреча между "Бетисом" и "Манчестер Юнайтед" для обсуждения возможного перехода Антони запланирована на следующую неделю.
Одним из рассматриваемых вариантов является очередная аренда, однако это считается маловероятным, поскольку "Манчестер Юнайтед" хочет продать игрока, а не отдавать его в очередную временную аренду.
Другой вариант – "Бетис" сделает предложение по доле прав на Антони. Это позволит "Манчестер Юнайтед" продать его следующим летом, а испанский клуб также получит процент от любой будущей продажи. Однако для реализации такого сценария Антони придется значительно уменьшить свою заработную плату.
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