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Бетис стремится сохранить в своей команде арендованного у Манчестер Юнайтед вингера

Испания

Но есть определенные трудности

Бетис стремится сохранить в своей команде арендованного у Манчестер Юнайтед вингера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сохранение Антони является одним из приоритетов "Бетиса" этим летом, однако сделка выглядит сложной из-за финансовых аспектов.

По информации Marca, встреча между "Бетисом" и "Манчестер Юнайтед" для обсуждения возможного перехода Антони запланирована на следующую неделю.

Одним из рассматриваемых вариантов является очередная аренда, однако это считается маловероятным, поскольку "Манчестер Юнайтед" хочет продать игрока, а не отдавать его в очередную временную аренду.

Другой вариант – "Бетис" сделает предложение по доле прав на Антони. Это позволит "Манчестер Юнайтед" продать его следующим летом, а испанский клуб также получит процент от любой будущей продажи. Однако для реализации такого сценария Антони придется значительно уменьшить свою заработную плату.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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