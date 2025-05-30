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"В Барселоне ты всегда должен выигрывать трофеи". Флик высказался о менталитете клуба

Испания

Также наставник каталонского клуба оценил выступление своей команды в этом сезоне

"В Барселоне ты всегда должен выигрывать трофеи". Флик высказался о менталитете клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о менталитете клуба, а также оценил выступление своей команды в этом сезоне.

"Мы должны упорно работать и стараться играть на самом высоком уровне. Мы хотим выигрывать титулы. Да, в "Барселоне" ты всегда должен выигрывать трофеи. Здорово, что в мой первый сезон мы выиграли три титула. Думаю, мы можем быть довольны. Я счастлив, что имею возможность работать с этими фантастическими игроками в таком клубе. У этой команды огромный потенциал. Мне приятно видеть то, как игроки работают на тренировках, ведь для меня это является самым важным. Мы стараемся совершенствоваться каждый день".

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Напомним, что "Барселона" под руководством Ханси Флика в этом году выиграла титул Ла Лиги, Кубок и Суперкубок Испании.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
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