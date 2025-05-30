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Тренер Барселоны: Лига чемпионов – наш следующий шаг

Испания

Специалист поделился своими мыслями

Тренер Барселоны: Лига чемпионов – наш следующий шаг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о целях для своей команды на следующий сезон, подчеркнув желание завоевать титул Лиги чемпионов.

"Теперь Лига чемпионов – это следующий шаг. Да, мы хотим этот титул, но мы должны оставаться едиными, доказывать свое мастерство на поле, как в защите, так и в нападении. Это та команда, которую я хочу видеть", – заявил Флик.

Добавим, что в этом сезоне "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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