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Тренер Барселоны: Лига чемпионов – наш следующий шаг
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о целях для своей команды на следующий сезон, подчеркнув желание завоевать титул Лиги чемпионов.
"Теперь Лига чемпионов – это следующий шаг. Да, мы хотим этот титул, но мы должны оставаться едиными, доказывать свое мастерство на поле, как в защите, так и в нападении. Это та команда, которую я хочу видеть", – заявил Флик.
Добавим, что в этом сезоне "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".
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