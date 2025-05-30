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Атлетик Бильбао подписал новый контракт с молодым полузащитником
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик Бильбао" объявил о подписании нового контракта со своим полузащитником Микелем Хаурегисаром.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2031 года. Договор также не содержит пункта о выкупной сумме.
Хаурегисар является воспитанником академии "Атлетик" и в текущем сезоне он принял участие в 48 матчах, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.
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