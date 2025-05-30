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Легенда Атлетико продлил контракт со второй командой матрасников

Испания
Обновлено

Соглашение рассчитано на два года

Легенда Атлетико продлил контракт со второй командой матрасников

Getty Images/Global Images Ukraine

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В прошлом году бывший игрок и легенда мадридского клуба Фернандо Торрес возглавил "Атлетико Б".

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Руководство решило продолжить сотрудничество с текущим управленцем. Испанец будет тренером команды "Атлетико Б" до 2027-го года.

Отмечаем, что Торрес начинал свой путь в профессиональном футболе именно в составе "матрасников" и затем возвращался в команду со временем, проведя в клубе в общем 9 лет. За это время нападающий сыграл 403 матча, забил 129 голов и отдал 21 ассист. Кроме мадридского клуба, Торрес успел себя ярко проявить за "Ливерпуль" (142 матча, 81 гол, 19 ассистов) и "Челси" (172 матча, 45 голов, 30 ассистов).

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Фернандо Торрес Атлетико (Мадрид)
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Источник:
Atletico de Madrid
Опубликовал: Иван Коломиец
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