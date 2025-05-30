Легенда Атлетико продлил контракт со второй командой матрасников

В прошлом году бывший игрок и легенда мадридского клуба Фернандо Торрес возглавил "Атлетико Б".

Читайте также Фернандо Торрес возглавил вторую команду Атлетико

Руководство решило продолжить сотрудничество с текущим управленцем. Испанец будет тренером команды "Атлетико Б" до 2027-го года.

Отмечаем, что Торрес начинал свой путь в профессиональном футболе именно в составе "матрасников" и затем возвращался в команду со временем, проведя в клубе в общем 9 лет. За это время нападающий сыграл 403 матча, забил 129 голов и отдал 21 ассист. Кроме мадридского клуба, Торрес успел себя ярко проявить за "Ливерпуль" (142 матча, 81 гол, 19 ассистов) и "Челси" (172 матча, 45 голов, 30 ассистов).