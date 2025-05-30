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10 лет в команде. Воспитанник Реала покинул Мадрид
Игрок был в состоянии команды 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA
Испанский защитник Хесус Вальехо присоединился к "сливочным" в 2015-м году. Но значительное количество времени карьеры за "Реал" Вальехо провел в аренде за другие клубы.
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Игрок решил покинуть мадридский клуб – официально информацию уже подтвердили.
Защитник в текущем сезоне провел за столичную команду 4 матча, в которых смог отличиться одним ассистом.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
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