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10 лет в команде. Воспитанник Реала покинул Мадрид

Испания

Игрок был в состоянии команды 10 лет

10 лет в команде. Воспитанник Реала покинул Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

Новина українською

Испанский защитник Хесус Вальехо присоединился к "сливочным" в 2015-м году. Но значительное количество времени карьеры за "Реал" Вальехо провел в аренде за другие клубы.

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Игрок решил покинуть мадридский клуб – официально информацию уже подтвердили.

Защитник в текущем сезоне провел за столичную команду 4 матча, в которых смог отличиться одним ассистом.

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Реал (Мадрид) Хесус Вальехо Реал Мадрид Кастилья
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
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