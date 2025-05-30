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Барселона хочет разыграть Кубок Гампера уже на Камп Ноу

Испания

Согласны на 25 000 зрителей

Барселона хочет разыграть Кубок Гампера уже на Камп Ноу

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

В августе этого года каталонцы разыграют традиционный ежегодный матч за Кубок Гампера. Клуб надеется, что к этому времени выйдет успешно закрыть вопрос о месте проведения игры.

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Как отметил Атенея Гарсия, "Барселона" хочет сыграть поединок на родном стадионе "Камп Ноу", который до сих пор находится на реконструкции. Команда может быть согласна и на ограничение в 25 000 болельщиков на стадионе.

Напомним, что "блаугранас" временно проводили матчи на "Олимпийском" стадионе, который вмещает около 55 000 зрителей.

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
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