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Новичка мадридского Реала ждёт досадное известие

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Новичка мадридского Реала ждёт досадное известие

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "сливочных" после недавнего официального перехода в новый клуб получил первые неприятные новости.

Трент Александер-Арнольд будет вынужден сменить номер после перехода в мадридский "Реал" из-за строгих правил Ла Лиги по номерам в составе. По правилам местной федерации, игроки должны иметь номера от 1 до 25. Исключение составляют футболисты, являющиеся воспитанниками своего клуба и играющие за него на взрослом уровне, они должны иметь номера от 26 до 50.

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Номер 66 не будет доступен для английского правого защитника.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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