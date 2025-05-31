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Известно, на сколько полузащитник Барселоны продлит контракт с клубом

Испания

Давно не было пролонгации

Известно, на сколько полузащитник Барселоны продлит контракт с клубом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг вскоре официально продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2029 года.

Текущий контракт истекает летом 2026 года. В последний раз стороны его продолжали в октябре 2020 года.

Де Йонг проводит шестой сезон в составе "блауграны". На его счету 259 матчей в составе каталонцев.

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Аналитический портал Transermarkt оценивает 28-летнего нидерландца в 45 млн евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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