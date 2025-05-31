По одному голкиперу открыты для предложений. Журналист рассказал о приоритете вратарей для Барселоны

Журналист рассказал о приоритете вратарей для "Барселоны".

Испанский клуб хочет подписать вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсию. Это приоритет для победителя Ла Лиги.

""Барселона" и Лапорта/Деку с оптимизмом смотрят на возможность завершения сделки, несмотря на сохраняющиеся проблемы с регистрацией", - сообщил Плеттенберг.

Тер Штеген уведомлён о покупке, но хочет остаться в клубе. Вратарь не рассматривает предложений от других клубов. "Барселона", в случае поступления таковых, рассмотрит их.

"Если приедет Гарсия, возможно, будет открытая борьба за первое место", - написал журналист Sky Sports Germany.

Войцеху Щенсны предложат продлить контракт с клубом.

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TransferMarkt оценивает Гарсию в 20 млн евро.