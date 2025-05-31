Он уходит. Антони попрощался с Бетисом

Бразильский вингер Антони попрощался с "Бетисом", за который выступал на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

"Сегодня тот день, когда я хочу поблагодарить за один из самых прекрасных разделов моей жизни. Пишу эту страницу своей истории, я хочу рассказать вам, почему вы были - и всегда будете - такими особенными для меня.

С детства футбол был для меня не просто мечтой... Это был единственный шанс изменить мою жизнь. Но для меня он означал больше... Это была моя радость. Многие видели в футболе выход, а я видел в нем путь к себе. Игра была не убежищем, а судьбой, чистым счастьем. Жизнь завела меня далеко - из фавел в большой мир. Я покинул Бразилию, играл в Нидерландах, играл в Англии, и из мальчика превратился в отца.

Многое изменилось, но футбол... Футбол всегда был рядом, всегда был моей тихой гаванью. Пока однажды все не все не пошло наперекосяк. Из рая в ад. Мяч перестал заходить в ворота, радость угасла, мой мир потемнел, и я начал сомневаться в себе, в своем таланте, в своей страсти к игре... И именно тогда футбол сделал мне последний подарок - "Бетис".

Когда я пришел сюда, я не знал, чего ожидать, но даже в самых смелых мечтах не мог представить, что найду то, что нашел. С первого шага в этом клубе я почувствовал что-то особенное. Это было как возвращение домой, как обретение части себя, которую я думал, что потерял. Благодаря вам я снова улыбнулся; благодаря вам я нашел того мальчика, которым когда-то был - того, кто любил футбол всем сердцем. Благодаря вам футбол снова стал любовью. Спасибо, "Реал Бетис", - сказал Антони.