Испания
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У Реала возникли проблемы с подписанием игрока
Не такая уж и лёгкая сделка
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский универсальный защитник до сих пор официально не стал игроком "сливочных".
Как сообщает DiarioAS, соглашение между "Бенфикой" и "Реалом" по Альваро Каррерасу "заморозилось" за последние несколько часов, поскольку стороны не могут прийти к окончательному согласию по условиям контракта.
Ранее Каррерас был близок к переходу в английский "Манчестер Юнайтед", но на его пути стал "королевский" клуб, который быстро убедил 22-летнего игрока изменить свое решение.
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