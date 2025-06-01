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У Реала возникли проблемы с подписанием игрока

Испания

Не такая уж и лёгкая сделка

У Реала возникли проблемы с подписанием игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский универсальный защитник до сих пор официально не стал игроком "сливочных".

Как сообщает DiarioAS, соглашение между "Бенфикой" и "Реалом" по Альваро Каррерасу "заморозилось" за последние несколько часов, поскольку стороны не могут прийти к окончательному согласию по условиям контракта.

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Ранее Каррерас был близок к переходу в английский "Манчестер Юнайтед", но на его пути стал "королевский" клуб, который быстро убедил 22-летнего игрока изменить свое решение.

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Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Ла Лига чемпионат Португалии Альваро Каррерас
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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