Спортивный директор Барселоны высказался о Дьёкереше

Спортивный директор "блауграны" Деку ответил на вопросы журналистов по поводу нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша:

"Дьёкереш — отличный нападающий, достигший отличных результатов в "Спортинге", но сейчас мы не ищем игроков на эту позицию. У нас под девятым номером есть Левандовский".

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Шведского суперрезультативного форварда чаще связывают с АПЛ, где среди кандидатов на него есть "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".