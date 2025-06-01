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Спортивный директор Барселоны высказался о Дьёкереше
Ханси Флику не нужен нападающий
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "блауграны" Деку ответил на вопросы журналистов по поводу нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша:
"Дьёкереш — отличный нападающий, достигший отличных результатов в "Спортинге", но сейчас мы не ищем игроков на эту позицию. У нас под девятым номером есть Левандовский".
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Шведского суперрезультативного форварда чаще связывают с АПЛ, где среди кандидатов на него есть "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 09:33
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