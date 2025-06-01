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Спортивный директор Барселоны высказался о Дьёкереше

Испания

Ханси Флику не нужен нападающий

Спортивный директор Барселоны высказался о Дьёкереше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "блауграны" Деку ответил на вопросы журналистов по поводу нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша:

"Дьёкереш — отличный нападающий, достигший отличных результатов в "Спортинге", но сейчас мы не ищем игроков на эту позицию. У нас под девятым номером есть Левандовский".

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Шведского суперрезультативного форварда чаще связывают с АПЛ, где среди кандидатов на него есть "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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Спортинг (Лиссабон) Деку Барселона Испания Виктор Дьёкереш
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 09:33
Левандовски ещё год максимум и всё. А дальше што? Торрес? Ну такое...
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 09:33
Левандовски ещё год максимум и всё. А дальше што? Торрес? Ну такое...
Ответить
0
0

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