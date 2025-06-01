Рафинья о Луисе Диасе: Ему придется работать больше, чем мне

Последние несколько недель сетью распространяется много слухов о трансферных целях "Барселоны" на следующий сезон. Одним из приоритетных вариантов называют колумбийского нападающего Луиса Диаса.

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Diario AS отметили, что бразильский лидер "блаугранас" Рафинья предупреждает игрока "Ливерпуля" в случае его вероятного прихода в состав команды:

"Ему придется работать больше, чем мне".

Также бразилец отметил, что хорошо, когда приходят игроки высокого уровня, но самое главное, чтобы они были отданы клубу.

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Рафинья в этом сезоне под руководством Флика стал настоящим лидером команды, показывая в каждом матче безумную преданность, трудолюбие и результативность. На счету игрока в сезоне 57 матчей, 34 гола, 25 ассистов.