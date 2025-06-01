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Левандовски: Я останусь в Барсе

Испания
Обновлено

Поляк прокомментировал слухи о своем уходе из команды

Левандовски: Я останусь в Барсе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, по последним слухам вокруг клуба, мог иметь варианты своего ухода из коллектива.

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Однако сам поляк опроверг данные слухи и прокомментировал ситуацию:

"Я останусь в "Барсе", это даже не обсуждается. Однозначно.

Я уверен, что наша команда будет сильнее, и я хочу еще больше побед"

Роберт Левандовски в сезоне 2024-25 провел 52 матча, забил 42 гола и отдал 3 голевых передачи.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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