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Тер Штеген не смущен возможным подписанием Жоана Гарсии
Немец уверен в своем будущем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий голкипер пропустил почти весь сезон из-за травмы. Последние несколько недель активно распространяются новости о подписании нового вратаря каталонцами, явным претендентом из которых есть Жоан Гарсия.
Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал информацию и заверил, что не смущен этим:
"Я знаю, что буду в "Барсе" в следующем году".
Напомним, что на замену немцу осенью подписали Войцеха Щенсного, и сейчас у каталонцев есть три голкипера в своем активе.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
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