В Реале рассказали, как следили за Трентом

Трент-Александер Арнольд был официально объявлен новым игроком "сливочных" относительно недавно. Однако, как оказалось, "Реал" планировал трансфер еще задолго до финала сезона.

Читайте также Капитан Ливерпуля об уходе Трента: Мы все расстроены его уходом

Как отмечают Diario AS, мадридцы уже работали над переходом с момента травмы своего правого защитника Дани Карвахаля, хотя еще и до этого были попытки контактировать с англичанином.

Также отмечают, что дружба Трента с Беллингемом сыграла фундаментальную роль в подписании защитника.

Напомним, что Александер-Арнольд играл до этого за "Ливерпуль" с 2016-го года. За это время ему удалось сыграть в 373-х поединках, забить 27 голов, отдать 96 голевых передач, а также заполучить трофеи Лиги чемпионов, чемпионата Англии, клубного Чемпионата Мира, Кубка лиги и Суперкубка УЕФА.