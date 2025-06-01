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В Реале рассказали, как следили за Трентом

Испания
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Работали над приходом с момента травмы ключевого игрока

В Реале рассказали, как следили за Трентом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трент-Александер Арнольд был официально объявлен новым игроком "сливочных" относительно недавно. Однако, как оказалось, "Реал" планировал трансфер еще задолго до финала сезона.

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Как отмечают Diario AS, мадридцы уже работали над переходом с момента травмы своего правого защитника Дани Карвахаля, хотя еще и до этого были попытки контактировать с англичанином.

Также отмечают, что дружба Трента с Беллингемом сыграла фундаментальную роль в подписании защитника.

Напомним, что Александер-Арнольд играл до этого за "Ливерпуль" с 2016-го года. За это время ему удалось сыграть в 373-х поединках, забить 27 голов, отдать 96 голевых передач, а также заполучить трофеи Лиги чемпионов, чемпионата Англии, клубного Чемпионата Мира, Кубка лиги и Суперкубка УЕФА.

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Реал (Мадрид) Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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