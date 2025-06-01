  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Старые знакомые. Стали известны две команды команды, которые вышли в Ла Лигу

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старые знакомые. Стали известны две команды команды, которые вышли в Ла Лигу

Испания
Обновлено

Участники плей-офф тоже определены

Старые знакомые. Стали известны две команды команды, которые вышли в Ла Лигу

Фото: Леванте

Новина українською

Чемпионом Ла Лиги 2 стал "Леванте". Второе место занял "Эльче". Именно эти 2 клуба напрямую выходят в испанскую элиту.

Третью путевку между собой разыграют команды, занявшие 3-6 места. Речь о "Реал Овьедо", "Мирандес“, "Расинг С." и "Альмерию". Их ждет плей-офф за выход в Примеру.

Зато в Ла Лигу 2 вылетели "Леганес", "Лас-Пальмас" и "Вальядолид" (13-20 места чемпионата Испании).

По теме
yellow-arrow
Уважение! Реал поздравил победителя Лиги Чемпионов
yellow-arrow
В Реале рассказали, как следили за Трентом
yellow-arrow
Тер Штеген не смущен возможным подписанием Жоана Гарсии
Леванте (Валенсия) Ла Лига Ла Лига 2 Альмерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости