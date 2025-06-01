Старые знакомые. Стали известны две команды команды, которые вышли в Ла Лигу

Чемпионом Ла Лиги 2 стал "Леванте". Второе место занял "Эльче". Именно эти 2 клуба напрямую выходят в испанскую элиту.

Третью путевку между собой разыграют команды, занявшие 3-6 места. Речь о "Реал Овьедо", "Мирандес“, "Расинг С." и "Альмерию". Их ждет плей-офф за выход в Примеру.

Зато в Ла Лигу 2 вылетели "Леганес", "Лас-Пальмас" и "Вальядолид" (13-20 места чемпионата Испании).