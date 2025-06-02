Опытный форвард Барселоны рассказал, доволен ли он этим сезоном

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями об этом сезоне.

"Я считаю, что это был почти идеальный сезон. Мы выиграли Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Нам не хватило совсем немного для того, чтобы выйти в финал. Но это футбол. Думаю, мы должны быть очень довольны этим сезоном не только из-за титулов, но и из-за того, как мы играли.

Мой возраст? Это всего лишь цифры. Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и ментально. После травмы мне было трудно, но это нормально. В общем, я считаю, что провел очень сильный сезон. Я могу продолжать играть на таком же уровне, что и в этом сезоне. Я горжусь тем, что играю за этот клуб", — сказал 36-летний поляк для Mundo Deportivo.