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Опытный форвард Барселоны рассказал, доволен ли он этим сезоном

Испания

Его команда в этом году выиграла три трофея

Опытный форвард Барселоны рассказал, доволен ли он этим сезоном

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями об этом сезоне.

"Я считаю, что это был почти идеальный сезон. Мы выиграли Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Нам не хватило совсем немного для того, чтобы выйти в финал. Но это футбол. Думаю, мы должны быть очень довольны этим сезоном не только из-за титулов, но и из-за того, как мы играли.

Мой возраст? Это всего лишь цифры. Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и ментально. После травмы мне было трудно, но это нормально. В общем, я считаю, что провел очень сильный сезон. Я могу продолжать играть на таком же уровне, что и в этом сезоне. Я горжусь тем, что играю за этот клуб", — сказал 36-летний поляк для Mundo Deportivo.

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В этом сезоне Роберт Левандовский забил 42 гола и отдал три результативные передачи в 52 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года с опцией продления еще на один год.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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