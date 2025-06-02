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Опытный форвард Барселоны рассказал, доволен ли он этим сезоном
Его команда в этом году выиграла три трофея
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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями об этом сезоне.
"Я считаю, что это был почти идеальный сезон. Мы выиграли Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Нам не хватило совсем немного для того, чтобы выйти в финал. Но это футбол. Думаю, мы должны быть очень довольны этим сезоном не только из-за титулов, но и из-за того, как мы играли.
Мой возраст? Это всего лишь цифры. Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и ментально. После травмы мне было трудно, но это нормально. В общем, я считаю, что провел очень сильный сезон. Я могу продолжать играть на таком же уровне, что и в этом сезоне. Я горжусь тем, что играю за этот клуб", — сказал 36-летний поляк для Mundo Deportivo.
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В этом сезоне Роберт Левандовский забил 42 гола и отдал три результативные передачи в 52 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года с опцией продления еще на один год.
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