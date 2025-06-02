Барселона может подписать лидера лондонского Арсенала

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик намерен добавить опыта в состав команды на сезон 2025/26. Учитывая высокую интенсивность предстоящего сезона, опытный игрок в центр поля может стать полезным усилением. Одним из вариантов считается хавбек "Арсенала" Томас Парти.

Контракт ганца с "Арсеналом" истекает в конце июня, и пока новое соглашение не согласовано. Микель Артета уже попрощался с Жоржиньо, который покинул команду, в то же время тренер лондонцев стремится заключить соглашение с Мартином Субименди. Несмотря на это, наставник намекал, что хотел бы сохранить Парти в составе.

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Артета хочет, чтобы полузащитник подписал новый контракт еще на 12 месяцев, прежде чем "Барселона" попытается оформить трансфер. Как пишет Mundo Deportivo, каталонцы считают Парти идеальным вариантом для усиления. Он также имеет немалый опыт в чемпионате Испании, где прежде всего запомнился выступлениями за "Атлетико".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Парти провел 52 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.