  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский сравнил работу с Фликом в Барселоне и Баварии

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский сравнил работу с Фликом в Барселоне и Баварии

Испания

Поляк назвал главные достоинства немецкого специалиста

Левандовский сравнил работу с Фликом в Барселоне и Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский сравнил работу под руководством Ханси Флика в "Барселоне" и "Баварии".

"Когда он пришел в "Барселону", я поговорил с ним и объяснил, как вижу ситуацию в клубе. Он всегда добивался того, чтобы каждый игрок показывал максимум. Это не было легко, но он говорил со всеми, и знал, что мы можем побеждать, если каждый будет в своей лучшей форме. Многие провели великолепный сезон. Следующий сезон будет сложнее, но, если быть готовым ментально, будет легче. Отличается ли Флик в "Барсе" от того, каким он был в "Баварии"? Как человек — нет, как тренер — немного. У него другие игроки, другая ситуация в клубе. Однако он сделал все очень хорошо — и это сработало. Для тренера очень важно понимать, что именно работает лучше всего".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Барселона" под руководством Ханси Флика в его дебютном сезоне в клубе выиграла три трофея: титул Ла Лиги, Кубок и Суперкубок Испании.

Читайте такжеОпытный форвард Барселоны рассказал, доволен ли он этим сезоном
По теме
yellow-arrow
Опытный форвард Барселоны рассказал, доволен ли он этим сезоном
yellow-arrow
Барселона может подписать лидера лондонского Арсенала
yellow-arrow
Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина
Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости