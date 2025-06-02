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Левандовский сравнил работу с Фликом в Барселоне и Баварии
Поляк назвал главные достоинства немецкого специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский сравнил работу под руководством Ханси Флика в "Барселоне" и "Баварии".
"Когда он пришел в "Барселону", я поговорил с ним и объяснил, как вижу ситуацию в клубе. Он всегда добивался того, чтобы каждый игрок показывал максимум. Это не было легко, но он говорил со всеми, и знал, что мы можем побеждать, если каждый будет в своей лучшей форме. Многие провели великолепный сезон. Следующий сезон будет сложнее, но, если быть готовым ментально, будет легче. Отличается ли Флик в "Барсе" от того, каким он был в "Баварии"? Как человек — нет, как тренер — немного. У него другие игроки, другая ситуация в клубе. Однако он сделал все очень хорошо — и это сработало. Для тренера очень важно понимать, что именно работает лучше всего".
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Напомним, что "Барселона" под руководством Ханси Флика в его дебютном сезоне в клубе выиграла три трофея: титул Ла Лиги, Кубок и Суперкубок Испании.
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