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Атлетико Мадрид может подписать чемпиона АПЛ

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Атлетико Мадрид может подписать чемпиона АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" нацелился на Федерико Кьезу – итальянского нападающего "Ливерпуля", который в этом сезоне так и не смог закрепиться в составе команды, поэтому английский клуб готов отпустить игрока этим летом.

Травмы и большая конкуренция в команде Арне Слота существенно ограничили игровое время итальянца. У него контракт до 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 14 миллионов евро, тогда как основным препятствием для трансфера остается высокая зарплата игрока.

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Но, как сообщает издание Diario AS, "Атлетико" внимательно следит за ситуацией вокруг итальянца. Кьеза хочет присоединиться к клубу, где снова будет чувствовать себя важной фигурой и сможет гарантировать себе место в заявке сборной на ЧМ-2026. Ситуация с Анхелем Корреа, который может покинуть клуб этим летом, открывает двери для подписания нового нападающего – и Кьеза идеально подходит под такой профиль.

Добавим, что всего в сезоне 2024/25 Кьеза провел на поле всего 466 минут во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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