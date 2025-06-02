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Гвардиола - о Ямале: Его ждет выдающаяся карьера

Испания

Испанец в восторге от молодого таланта Барселоны

Гвардиола - о Ямале: Его ждет выдающаяся карьера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о Ламине Ямале.

"Он очень замечательный игрок. Ему всего лишь 17 лет, так что мы должны позволить ему пройти свой путь в футбольном мире, тогда и увидим, можно ли его сравнивать с величайшими футболистами в истории. Сейчас он находится в правильном для него месте, поэтому у него будет выдающаяся карьера. Я не думаю, что его новый контракт повлияет на игру. Да, он сможет купить замечательный дом для своих родителей, но, если ему платят, то он этого заслуживает".

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Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль забил 18 голов и отдал 25 ассистов в 55 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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