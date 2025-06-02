  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба

Испания

Официально

Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба

Фото - Club Atletico de Madrid

Новина українською

Мадридский "Атлетико" продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба.

На официальном сайте "матрасников" говорится о том, что Антуан Гризманн подписал новое соглашение до конца июня 2027 года после того, как предыдущий контракт 34-летнего француза с "Атлетико" заканчивался летом 2026 года.

Отметим, что на счету Гризманна 197 голов в 442 матчах в составе "кольчонерос", что является лучшим показателем среди всех игроков в истории клуба. Вместе с клубом Антуан выиграл три трофея: Лигу Европы (2017/18), Суперкубок УЕФА (2018/19) и Суперкубок Испании в сезоне 2014/15.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Антуан Гризманн забил 16 голов и отдал 9 ассистов в 53 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

Читайте такжеНа фоне слухов о переходе в Барселону. Президент Атлетико опроверг уход звездного футболиста
По теме
yellow-arrow
Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Реал может подписать еще одного защитника этим летом 
yellow-arrow
Гвардиола - о Ямале: Его ждет выдающаяся карьера
Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Club Atletico de Madrid
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости