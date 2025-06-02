Мадридский "Атлетико" продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба.

На официальном сайте "матрасников" говорится о том, что Антуан Гризманн подписал новое соглашение до конца июня 2027 года после того, как предыдущий контракт 34-летнего француза с "Атлетико" заканчивался летом 2026 года.

Отметим, что на счету Гризманна 197 голов в 442 матчах в составе "кольчонерос", что является лучшим показателем среди всех игроков в истории клуба. Вместе с клубом Антуан выиграл три трофея: Лигу Европы (2017/18), Суперкубок УЕФА (2018/19) и Суперкубок Испании в сезоне 2014/15.

Griezmann renueva hasta 2027 ❤️???? pic.twitter.com/hBvexQdR2k — Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Антуан Гризманн забил 16 голов и отдал 9 ассистов в 53 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.