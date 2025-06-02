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Известно, кто стал лучшим тренером сезона в Ла Лиге

Испания

Без сюрпризов

Известно, кто стал лучшим тренером сезона в Ла Лиге

Фото - FC Barcelona

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На официальном сайте Ла Лиги было объявлено имя лучшего тренера по итогам сезона 2024/25.

Награду получил наставник "Барселоны" Ханси Флик, который привел свою команду к победе в чемпионате Испании в дебютном для себя сезоне во главе каталонского гранда. Под его руководством "сине-гранатовые" набрали 88 очков в течение сезона и стали единственной командой из топ-5 лиг Европы, которая забила 100+ голов во внутреннем чемпионате.

В голосовании Флик обошел Хосе Бордаласа ("Хетафе"), Маноло Гонсалеса ("Эспаньол"), Мануэля Пеллегрини ("Бетис"), Мичела Санчеса ("Жирона"), Эрнесто Вальверде ("Атлетик") и Диего Симеоне ("Атлетико2).

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В общем "Барселона" провела выдающийся сезон, выиграв в 2025 году три трофея: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

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Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Ханси Флик
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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