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Известно, кто стал лучшим тренером сезона в Ла Лиге
Без сюрпризов
Фото - FC Barcelona
На официальном сайте Ла Лиги было объявлено имя лучшего тренера по итогам сезона 2024/25.
Награду получил наставник "Барселоны" Ханси Флик, который привел свою команду к победе в чемпионате Испании в дебютном для себя сезоне во главе каталонского гранда. Под его руководством "сине-гранатовые" набрали 88 очков в течение сезона и стали единственной командой из топ-5 лиг Европы, которая забила 100+ голов во внутреннем чемпионате.
В голосовании Флик обошел Хосе Бордаласа ("Хетафе"), Маноло Гонсалеса ("Эспаньол"), Мануэля Пеллегрини ("Бетис"), Мичела Санчеса ("Жирона"), Эрнесто Вальверде ("Атлетик") и Диего Симеоне ("Атлетико2).
???? El ingeniero del CAMPEÓN.— LALIGA (@LaLiga) June 2, 2025
????❤️ Hansi Flick, del @FCBarcelona, es el ???????????????????????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????? en #LALIGAEASPORTS.#LALIGACOACHOFTHESEASON | @MicrosoftES#PREMIOSANUALESLALIGA
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В общем "Барселона" провела выдающийся сезон, выиграв в 2025 году три трофея: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
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