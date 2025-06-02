Вратарь Реал Сосьедада: Я знаю, что Барселона и Астон Вилла следят за мной, но они не единственные

Вратарь "Реал Сосьедада" Алекс Ремиро подтвердил интерес к своей персоне со стороны европейских грандов. В коротком комментарии он отметил, что его ситуацию отслеживают не только "Барселона" и "Астон Вилла".

"Я знаю, что "Барселона" и "Астон Вилла" следят за мной, но они не единственные. Мне нужен отпуск, чтобы отдохнуть и подумать, посмотреть, что будет в следующем году и какие планы у всех — как у клуба, так и у меня", — сказал Ремиро.

В этом сезоне 30-летний Алекс провел 16 "сухих" матчей в 49 поединках за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. У голкипера контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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