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Вратарь Реал Сосьедада: Я знаю, что Барселона и Астон Вилла следят за мной, но они не единственные

Испания

Ремиро нужно время на размышления, чтобы определиться со своим будущим

Вратарь Реал Сосьедада: Я знаю, что Барселона и Астон Вилла следят за мной, но они не единственные

Фото: Getty Images

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Вратарь "Реал Сосьедада" Алекс Ремиро подтвердил интерес к своей персоне со стороны европейских грандов. В коротком комментарии он отметил, что его ситуацию отслеживают не только "Барселона" и "Астон Вилла".

"Я знаю, что "Барселона" и "Астон Вилла" следят за мной, но они не единственные. Мне нужен отпуск, чтобы отдохнуть и подумать, посмотреть, что будет в следующем году и какие планы у всех — как у клуба, так и у меня", — сказал Ремиро.

В этом сезоне 30-летний Алекс провел 16 "сухих" матчей в 49 поединках за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. У голкипера контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Алекс Ремиро Астон Вилла
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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