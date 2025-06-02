Левандовский высказался о своем будущем в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский уклонился от прямого ответа на вопрос о своем будущем в клубе, подчеркнув непредсказуемость футбольного мира.

"Мое будущее? Я понятия не имею. Я могу сказать, что хочу прямо сейчас, но в футболе речь идет о годе или больше, а это долгий срок. В футболе даже три месяца, одна неделя или две недели могут быть очень долгим сроком... Посмотрим. Но сейчас не время об этом говорить", - сказал Роберт.