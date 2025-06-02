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Левандовский высказался о своем будущем в Барселоне

Испания

Я могу сказать, что хочу прямо сейчас, но... (с)

Левандовский высказался о своем будущем в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский уклонился от прямого ответа на вопрос о своем будущем в клубе, подчеркнув непредсказуемость футбольного мира.

"Мое будущее? Я понятия не имею. Я могу сказать, что хочу прямо сейчас, но в футболе речь идет о годе или больше, а это долгий срок. В футболе даже три месяца, одна неделя или две недели могут быть очень долгим сроком... Посмотрим. Но сейчас не время об этом говорить", - сказал Роберт.

Добавим, что у Левандовского контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Форвард в сезоне 2024/25 забил 42 гола и отдал 3 ассиста в 52 матчах.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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