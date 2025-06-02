Ямаль: Если Золотой мяч должен быть, он будет

Юный вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль высказал свое мнение о престижной награде - "Золотом мяче".

В то время как ежегодно ведутся споры о критериях отбора - индивидуальные выступления или командные достижения - воспитанник Ла Масии четко озвучил свою позицию.

"Золотой мяч" присуждается лучшему игроку года или тому, кто выигрывает трофей? Я голосую за лучшего игрока года, но голосуют журналисты.

Я думаю о победе в матчах. Если "Золотой мяч" должен быть, он будет", - сказал Ямаль.