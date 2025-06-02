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Ямаль: Если Золотой мяч должен быть, он будет
Игрок высказался об индивидуальной награде - Золотом мяче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юный вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль высказал свое мнение о престижной награде - "Золотом мяче".
В то время как ежегодно ведутся споры о критериях отбора - индивидуальные выступления или командные достижения - воспитанник Ла Масии четко озвучил свою позицию.
"Золотой мяч" присуждается лучшему игроку года или тому, кто выигрывает трофей? Я голосую за лучшего игрока года, но голосуют журналисты.
Я думаю о победе в матчах. Если "Золотой мяч" должен быть, он будет", - сказал Ямаль.
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