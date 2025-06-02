Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ямаль ответил на вопрос журналиста о возможном переходе в Реал
Ламин категорически отрицал возможность перехода в Реал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль категорически отверг возможность своего перехода в мадридский "Реал".
Изданию COPE 17-летний вингер заявил: "Мой переход в "Реал"? Невозможно, ни за что!"
Ямаль является воспитанником "Барселоны". За первую команду испанец уже успел сыграть 106 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Желько Любенович может вернуться в УПЛ. Сербский тренер – в шорт-листе одного из клубов
- В ЦПД назвали количество уничтоженных самолетов на аэродромах РФ
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000