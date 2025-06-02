Ямаль ответил на вопрос журналиста о возможном переходе в Реал

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль категорически отверг возможность своего перехода в мадридский "Реал".

Изданию COPE 17-летний вингер заявил: "Мой переход в "Реал"? Невозможно, ни за что!"

Ямаль является воспитанником "Барселоны". За первую команду испанец уже успел сыграть 106 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи.