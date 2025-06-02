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Ямаль ответил на вопрос журналиста о возможном переходе в Реал

Испания

Ламин категорически отрицал возможность перехода в Реал

Ямаль ответил на вопрос журналиста о возможном переходе в Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль категорически отверг возможность своего перехода в мадридский "Реал".

Изданию COPE 17-летний вингер заявил: "Мой переход в "Реал"? Невозможно, ни за что!"

Ямаль является воспитанником "Барселоны". За первую команду испанец уже успел сыграть 106 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи.

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Барселона Реал (Мадрид) Ламин Ямаль
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Источник:
Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
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