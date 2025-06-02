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Ламин Ямаль назвал имя лучшего вратаря Лиги чемпионов
Джанлуиджи Доннарумма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал высказал свое мнение о том, кто стал лучшим голкипером Лиги чемпионов этого года:
"Лучший вратарь Лиги чемпионов этого сезона? Игрок "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма".
Напомним, что 31 мая в финальном матче против миланского "Интера" (5:0) парижский клуб разгромил соперника и завоевал свой первый в истории трофей Лиги чемпионов.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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