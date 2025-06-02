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Ламин Ямаль назвал имя лучшего вратаря Лиги чемпионов

Испания

Джанлуиджи Доннарумма

Ламин Ямаль назвал имя лучшего вратаря Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал высказал свое мнение о том, кто стал лучшим голкипером Лиги чемпионов этого года:

"Лучший вратарь Лиги чемпионов этого сезона? Игрок "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма".

Напомним, что 31 мая в финальном матче против миланского "Интера" (5:0) парижский клуб разгромил соперника и завоевал свой первый в истории трофей Лиги чемпионов.

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Барселона Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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