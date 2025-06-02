Ламин Ямаль назвал имя лучшего вратаря Лиги чемпионов

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал высказал свое мнение о том, кто стал лучшим голкипером Лиги чемпионов этого года:

"Лучший вратарь Лиги чемпионов этого сезона? Игрок "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма".

Напомним, что 31 мая в финальном матче против миланского "Интера" (5:0) парижский клуб разгромил соперника и завоевал свой первый в истории трофей Лиги чемпионов.