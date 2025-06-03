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Атлетико Мадрид хочет подписать лидера полузащиты Наполи
Заинтересовались чемпионом Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка всегда нравился Диего Симеоне, и сейчас "Атлетико" рассматривает его как одного из главных кандидатов на усиление центра поля.
"Атлетико" активно ищет усиление в опорной зоне и обратил внимание на словака, который является ключевым игроком неаполитанцев. Лоботка рассматривается как реальная альтернатива в случае, если не удастся подписать Джонни Кардосо – основную трансферную цель клуба, которая сейчас выглядит сложной в реализации из-за финансовых аспектов.
30-летний Лоботка уже имеет опыт выступлений в Ла Лиге, ведь он защищал цвета "Сельты", где проявил себя как игрок, способный качественно управлять игрой из глубины поля. Контракт словака с "Наполи" действует до 2027 года, а ориентировочная трансферная стоимость составляет около 25 миллионов евро.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Лоботка провел 35 матчей за "Наполи" во всех турнирах, отдав 2 ассиста.
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