"Я бы отдал Золотой мяч...". Ямаль сказал, что не проголосует за экс-игрока Барселоны

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль заявил, что не станет голосовать за форварда "ПСЖ" Усмана Дембеле в премии "Золотой мяч".

"Золотой мяч" должен быть вручен лучшему игроку года, а не тому, кто выиграет один матч... Но люди хотят, чтобы награду выиграл тот, кто победит в четверг между Испанией и Францией.

Я бы отдал "Золотой мяч" любому игроку "Барселоны", прежде чем дошла бы очередь до Дембеле", - сказал Ямаль.