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"Я бы отдал Золотой мяч...". Ямаль сказал, что не проголосует за экс-игрока Барселоны
В приоритете нынешние одноклубники
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль заявил, что не станет голосовать за форварда "ПСЖ" Усмана Дембеле в премии "Золотой мяч".
"Золотой мяч" должен быть вручен лучшему игроку года, а не тому, кто выиграет один матч... Но люди хотят, чтобы награду выиграл тот, кто победит в четверг между Испанией и Францией.
Я бы отдал "Золотой мяч" любому игроку "Барселоны", прежде чем дошла бы очередь до Дембеле", - сказал Ямаль.
Напомним, Дембеле выступал за "Барселону" с 2017 по 2023 годы.
5 июня сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Лиги наций.
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