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"Я бы отдал Золотой мяч...". Ямаль сказал, что не проголосует за экс-игрока Барселоны

Испания
Обновлено

В приоритете нынешние одноклубники

"Я бы отдал Золотой мяч...". Ямаль сказал, что не проголосует за экс-игрока Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль заявил, что не станет голосовать за форварда "ПСЖ" Усмана Дембеле в премии "Золотой мяч".

"Золотой мяч" должен быть вручен лучшему игроку года, а не тому, кто выиграет один матч... Но люди хотят, чтобы награду выиграл тот, кто победит в четверг между Испанией и Францией.

Я бы отдал "Золотой мяч" любому игроку "Барселоны", прежде чем дошла бы очередь до Дембеле", - сказал Ямаль.

Напомним, Дембеле выступал за "Барселону" с 2017 по 2023 годы.

5 июня сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Лиги наций.

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Золотой мяч Барселона Лига 1 Ла Лига Пари Сен-Жермен Усман Дембеле Ламин Ямаль
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
03.06.2025 в 11:20
Всю правильно Ламин. Умный мальчик.
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
03.06.2025 в 11:20
Всю правильно Ламин. Умный мальчик.
Ответить
0
1

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