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Атлетико продлил контракт со своим опытным полузащитником
Капитан "матрасников" остается в клубе
Club Atletico de Madrid
Мадридский "Атлетико" продлил контракт со своим опытным полузащитником.
На официальном сайте "матрасников" появилась информация о том, что клуб активировал опцию продления контракта Коке на еще один год, то есть до конца июня 2026 года.
Напомним, что 33-летний испанский полузащитник является одним из самых успешных футболистов в истории "Атлетико", проведя 681 матч в составе "кольчонерос" за этот клуб, что является наибольшим показателем среди всех игроков. Также он выиграл вместе с командой девять трофеев, в том числе два титула чемпионата Испании.
Koke continuará haciendo historia en el Atlético de Madrid; ambas partes acuerdan activar la renovación anual que contempla el contrato de nuestro capitán.— Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025
ℹ https://t.co/yfn0qweoWn pic.twitter.com/Gpvi11I9hO
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В этом сезоне Коке провел 44 матча за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.
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