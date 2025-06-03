Прокуратура требует четыре года лишения свободы для звезды Реала

Судебное дело в отношении защитника "Реала" Рауля Асенсио продолжается. 22-летний футболист продолжает настаивать на своей невиновности, однако его обвиняют в распространении сексуального контента без согласия, а также в распространении детской порнографии.

Инцидент произошел летом 2023 года с участием Асенсио и трех других игроков академии "Реала" – Хуана Домингеса, Феррана Руиса и Андреса Мартина. Все трое уже покинули клуб. Расследование установило, что упомянутые игроки имели половые контакты с двумя девушками в возрасте 16 и 18 лет, и, как утверждается, снимали это без согласия. Асенсио якобы распространил записанный материал.

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По информации издания COPE, после завершения расследования дело будет передано в суд. Обе пострадавшие – и несовершеннолетняя, и совершеннолетняя – выдвинули обвинения против Асенсио. Они требуют 4 года лишения свободы и 58 тысяч евро компенсации за временные травмы, посттравматический стресс и моральные страдания.

Между тем, по данным того же источника, защита футболиста спокойна относительно дальнейшего хода событий. Несмотря на серьезность обвинений, адвокаты отметили, что они спокойны и готовы идти до конца, чтобы доказать его невиновность. Футболист долгое время не комментировал ситуацию, но после формального выдвижения обвинения в мае обнародовал открытое письмо, в котором защитил себя и подчеркнул важность презумпции невиновности.