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Звезда Бундеслиги. Реал нашел альтернативу одноклубнику Трубина
Не новое лицо для Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" изучает запасные варианты в случае провала с подписанием Альваро Каррераса.
Как информирует The Athletic, альтернативой левому защитнику "Бенфики" является его коллега по амплуа в "Байере" Алехандро Гримальдо.
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Гримальдо - воспитанник "Барселоны". С 2023 года Алехандро играл под руководством нового главного тренера "Реала" Хаби Алонсо.
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