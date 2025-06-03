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Звезда Бундеслиги. Реал нашел альтернативу одноклубнику Трубина

Испания
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Не новое лицо для Алонсо

Звезда Бундеслиги. Реал нашел альтернативу одноклубнику Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" изучает запасные варианты в случае провала с подписанием Альваро Каррераса.

Как информирует The Athletic, альтернативой левому защитнику "Бенфики" является его коллега по амплуа в "Байере" Алехандро Гримальдо.

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Ранее сообщалось, что "Реал" уже завершил сделку по Каррерасу, и он якобы согласовал личные условия с "королевским" клубом, однако процесс замедлился из-за разногласий по поводу цены на 23-летнего латераля.

Гримальдо - воспитанник "Барселоны". С 2023 года Алехандро играл под руководством нового главного тренера "Реала" Хаби Алонсо.

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Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Ла Лига Алехандро Гримальдо трансфер Альваро Каррерас
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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