  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Все резко изменилось. Вратарь Эспаньола решил присоединиться к Барселоне

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все резко изменилось. Вратарь Эспаньола решил присоединиться к Барселоне

Испания

Ранее он был готов покинуть Испанию

Все резко изменилось. Вратарь Эспаньола решил присоединиться к Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь Эспаньола решил присоединиться этим летом к "Барселоне", хотя им интересовались клубы из АПЛ.

Как сообщает издание Diario SPORT, 24-летний Хоан Гарсия согласился подписать пятилетний контракт с каталонским грандом, приняв их предложение, которое было для него лучшим со спортивной и финансовой точки зрения. Ожидается, что в следующем сезоне он будет основным вратарем, тогда как Щенсный станет вторым номером. Предположительно, что Марк-Андре тер Штеген будет вынужден искать себе новый клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2026.

Известно, что "Барселона" заплатит "Эспаньолу" 25 миллионов евро, активировав клаусулу в его контракте с клубом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Хоан Гарсия провел 8 "сухих" матчей в 38 поединках за "Эспаньол" в Ла Лиге. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Читайте такжеБарселона определилась с приоритетными целями на вратарскую позицию
По теме
yellow-arrow
Аль-Хиляль стремится подписать вратаря Барселоны
yellow-arrow
Звезда Атлетика может подписать новый контракт с клубом
yellow-arrow
Звезда Бундеслиги. Реал нашел альтернативу одноклубнику Трубина
Барселона Эспаньол (Барселона) Хоан Гарсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Barcelinius (earthman)
03.06.2025 в 15:04
Чушь собачья, никуда Марк не уйдёт. Гарсию подпишут и отправят на пару лет в аренду пока Марк Андреевич не закончит в Барсе. Щенсны запасной. Уйдёт Пенья. Скриньте. Лично мне воспитанника Барсы Пенью по человечески жалко.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
03.06.2025 в 15:04
Чушь собачья, никуда Марк не уйдёт. Гарсию подпишут и отправят на пару лет в аренду пока Марк Андреевич не закончит в Барсе. Щенсны запасной. Уйдёт Пенья. Скриньте. Лично мне воспитанника Барсы Пенью по человечески жалко.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости