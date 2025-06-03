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Все резко изменилось. Вратарь Эспаньола решил присоединиться к Барселоне
Ранее он был готов покинуть Испанию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь Эспаньола решил присоединиться этим летом к "Барселоне", хотя им интересовались клубы из АПЛ.
Как сообщает издание Diario SPORT, 24-летний Хоан Гарсия согласился подписать пятилетний контракт с каталонским грандом, приняв их предложение, которое было для него лучшим со спортивной и финансовой точки зрения. Ожидается, что в следующем сезоне он будет основным вратарем, тогда как Щенсный станет вторым номером. Предположительно, что Марк-Андре тер Штеген будет вынужден искать себе новый клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2026.
Известно, что "Барселона" заплатит "Эспаньолу" 25 миллионов евро, активировав клаусулу в его контракте с клубом.
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В этом сезоне Хоан Гарсия провел 8 "сухих" матчей в 38 поединках за "Эспаньол" в Ла Лиге. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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