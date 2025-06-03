Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Атлетика может подписать новый контракт с клубом
Повышение зарплаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, вингер Нико Уильямс начал предварительные переговоры о продлении контракта с "Атлетиком".
Стороны обсуждают повышение зарплаты, которая может достичь 10 миллионов евро в год после уплаты налогов. В случае подписания нового соглашения клаусула также может вырасти. В то же время никаких гарантий по достижению договоренности пока нет.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Такие клубы, как "Арсенал" и "Челси", считают привлекательной нынешнюю клаусулу Уильямса в размере 58 миллионов евро, поэтому продолжают следить за ситуацией. Впрочем, общая стоимость трансфера с учетом зарплаты и агентских комиссий остается очень высокой. "Атлетик" надеется успеть заключить новое соглашение до того, как начнут поступать официальные предложения.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей за "Атлетик" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 7 ассистов.
Популярное сейчас
- ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире
- "У нас есть большие планы на него": президент Кудровки – о выборе стадиона для УПЛ
- Любенович может вернуться в УПЛ, разгромная победа молодежки, Эпицентр будет играть в Тернополе. Главные новости за 2 июня
- Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо