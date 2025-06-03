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Звезда Атлетика может подписать новый контракт с клубом

Испания

Повышение зарплаты

Звезда Атлетика может подписать новый контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, вингер Нико Уильямс начал предварительные переговоры о продлении контракта с "Атлетиком".

Стороны обсуждают повышение зарплаты, которая может достичь 10 миллионов евро в год после уплаты налогов. В случае подписания нового соглашения клаусула также может вырасти. В то же время никаких гарантий по достижению договоренности пока нет.

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Такие клубы, как "Арсенал" и "Челси", считают привлекательной нынешнюю клаусулу Уильямса в размере 58 миллионов евро, поэтому продолжают следить за ситуацией. Впрочем, общая стоимость трансфера с учетом зарплаты и агентских комиссий остается очень высокой. "Атлетик" надеется успеть заключить новое соглашение до того, как начнут поступать официальные предложения.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей за "Атлетик" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 7 ассистов.

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Атлетик (Бильбао) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Нико Уильямс
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Алексей Полищук
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