"Аль-Хиляль" стремится подписать вратаря "Барселоны".

Как сообщает издание Diario SPORT, саудовский клуб собирается приобрести голкипера топ-уровня и рассматривает на эту роль Марк-Андре тер Штегена, ведь его будущее в команде остается под вопросом после того, как "сине-гранатовые" уже согласовали подписание молодого вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсии.

Немец планирует остаться в "Барселоне" и будет бороться за место в основе, но за ним следит "Аль-Хиляль", который имеет в своем списке Эдерсона из "Манчестер Сити" и Алиссона из "Ливерпуля".

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Напомним, что из-за травмы 33-летний Марк-Андре тер Штеген пропустил большую часть сезона 2024/25, сыграв лишь в 9 матчах за "Барселону" во всех турнирах.