Ветеран Реала может перебраться в Каталонию

Как сообщает издание MARCA, "Эспаньол" активно работает над формированием состава на следующий сезон. В последние дни их связывают с рядом игроков, среди которых – Лукас Васкес.

После завершения контракта с "Реалом" сразу после участия в Клубном Чемпионате мира, Васкес может вернуться в "Эспаньол", в котором уже играл раньше. Но этот вариант не единственный для флангового защитника: он также имеет предложения от других клубов.

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В 33 года Лукас Васкес завершает блестящий этап карьеры в "Реале". Теперь воспитанник "сливочных" ищет новый вызов, и "Эспаньол" может стать одним из вариантов – учитывая эмоциональную связь с клубом. В то же время игрок также рассматривает предложения из МЛС, Саудовской Аравии и Катара.

В свое время Лукас Васкес ярко проявил себя именно в составе "Эспаньола": он пришел туда в аренду из академии "Реала" и доказал, что способен выступать на высоком уровне. Удачные выступления позволили ему вернуться в Мадрид, где он построил великолепную карьеру.