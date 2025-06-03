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Ветеран Реала может перебраться в Каталонию

Испания

Когда-то играл там 

Ветеран Реала может перебраться в Каталонию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание MARCA, "Эспаньол" активно работает над формированием состава на следующий сезон. В последние дни их связывают с рядом игроков, среди которых – Лукас Васкес.

После завершения контракта с "Реалом" сразу после участия в Клубном Чемпионате мира, Васкес может вернуться в "Эспаньол", в котором уже играл раньше. Но этот вариант не единственный для флангового защитника: он также имеет предложения от других клубов.

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В 33 года Лукас Васкес завершает блестящий этап карьеры в "Реале". Теперь воспитанник "сливочных" ищет новый вызов, и "Эспаньол" может стать одним из вариантов – учитывая эмоциональную связь с клубом. В то же время игрок также рассматривает предложения из МЛС, Саудовской Аравии и Катара.

В свое время Лукас Васкес ярко проявил себя именно в составе "Эспаньола": он пришел туда в аренду из академии "Реала" и доказал, что способен выступать на высоком уровне. Удачные выступления позволили ему вернуться в Мадрид, где он построил великолепную карьеру.

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Реал (Мадрид) Лукас Васкес Эспаньол (Барселона)
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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