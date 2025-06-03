Полузащитник Барселоны назвал своих фаворитов на Золотой мяч

Полузащитник "Барселоны" Гави высказал свое мнение относительно претендентов на престижную индивидуальную награду - "Золотой мяч".

"У Дембеле был невероятный, уникальный сезон. Он должен быть в тройке лучших. Усман - мой брат, и я был бы очень рад за него.

Ямаль сделал что-то выдающееся в этом сезоне. Я надеюсь, что он тоже сможет выиграть "Золотой мяч", - сказал футболист.