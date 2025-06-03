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Полузащитник Барселоны назвал своих фаворитов на Золотой мяч

Испания

Это - Дембеле и Ямаль

Полузащитник Барселоны назвал своих фаворитов на Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Гави высказал свое мнение относительно претендентов на престижную индивидуальную награду - "Золотой мяч".

"У Дембеле был невероятный, уникальный сезон. Он должен быть в тройке лучших. Усман - мой брат, и я был бы очень рад за него.

Ямаль сделал что-то выдающееся в этом сезоне. Я надеюсь, что он тоже сможет выиграть "Золотой мяч", - сказал футболист.

Напомним, в Париже 22 сентября 2025 года состоится церемония вручения "Золотого мяча".

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Золотой мяч Барселона Усман Дембеле Гави Ламин Ямаль
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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