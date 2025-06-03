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Полузащитник Барселоны назвал своих фаворитов на Золотой мяч
Это - Дембеле и Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави высказал свое мнение относительно претендентов на престижную индивидуальную награду - "Золотой мяч".
"У Дембеле был невероятный, уникальный сезон. Он должен быть в тройке лучших. Усман - мой брат, и я был бы очень рад за него.
Ямаль сделал что-то выдающееся в этом сезоне. Я надеюсь, что он тоже сможет выиграть "Золотой мяч", - сказал футболист.
Напомним, в Париже 22 сентября 2025 года состоится церемония вручения "Золотого мяча".
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